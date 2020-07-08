Онищенко заявил о недопустимости запретов при второй волне COVID-19

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти не должны снова идти по пути ограничений во время второй волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, сообщает РБК.

"Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться", - сказал Геннадий Онищенко.

По его словам, до 30% людей на самоизоляции были на грани психологического срыва. Кроме того, карантинные меры вынудили пожилое население долгое время находиться в замкнутых пространствах.

Геннадий Онищенко считает, что COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период, а к осени в стране появится большая прослойка населения с иммунитетом.

По его словам, россияне уже перестали соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности, а чтобы избежать новых пиков болезни, "нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья".

Между тем в ряде стран, где ранее были введены карантинные меры, продолжается рост заболеваемости COVID-19. Новые вспышки зафиксированы в США, Великобритании, Австралии, Сербии, Израиле, Румынии, Испании, Украине, Казахстане и многих других государствах.-0-