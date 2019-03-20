ООН направит $20 млн пострадавшим от циклона "Идай"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций выделила из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) $20 млн для гуманитарной помощи пострадавшим от циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Об этом сообщает Associated Press .

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил 19 марта, что основная часть финансирования будет направлена в наиболее пострадавшие от циклона регионы Мозамбика. Он подчеркнул, что средства ООН будут дополнять усилия правительств трех пострадавших стран по обеспечению здравоохранения, продовольствия, защиты и образования в затронутых циклоном районах. Часть суммы будет направлена на восстановление электросвязи, водоснабжения и телекоммуникаций.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил 19 марта, что только в его стране жертвами циклона "Идай" стали более 200 человек. Число погибших в результате самого разрушительного за последние 20 лет наводнения, по словам президента Мозамбика, может превысить тысячу человек. Филипе Ньюси объявил трехдневный национальный траур и заявил, что в ближайшее время в стране будет объявлено чрезвычайное положение. Сотни людей по-прежнему находятся в зоне риска затопления из-за продолжающихся проливных дождей. Многие жители затопленных мозамбикских районов в ожидании помощи спасателей находятся на крышах домов. Среди пострадавших в Мозамбике, по подсчетам ООН, более 260 тыс. детей.

Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 200 человек Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения в Зимбабве, Малави и Мозамбике. Сильнее всего пострадал от циклона мозамбикский город Бейра с населением около 500 тыс. человек, здесь повреждены и затоплены 90% зданий. По оценкам ООН, суммарное количество пострадавших в результате циклона может превысить несколько миллионов человек.-0-