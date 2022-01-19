ООН назвала новые штаммы коронавируса угрозой достигнутому прогрессу в вакцинации

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации. Об этом заявил председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид, выступая на первом заседании органа в этом году, сообщает ТАСС.

"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года", - сказал Абдулла Шахид.

Председатель 76-й сессии Генассамблеи отметил, что своевременное предоставление доступа к вакцинации представляет тот способ, с помощью которого можно избежать появления новых вариантов коронавируса и положить конец пандемии.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что 90 стран не достигли к настоящему моменту цели вакцинировать от коронавируса 40% населения. По его словам, ВОЗ вместе с партнерами предпринимает необходимые усилия для решения в этих странах проблем, связанных с поставками, коротким сроком хранения поступающих вакцин, ограниченными возможностями хранения и доверием к прививкам.-0-