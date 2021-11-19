ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе

19 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность в связи с применением польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев и мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявила официальный представитель УВКБ Шабия Манту, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, соответствует ли Конвенции 1951 года о статусе беженцев применение слезоточивого газа польскими силовиками против беженцев и мигрантов, добивающихся прохода через белорусско-польскую границу в Германию, Шабия Манту сказала: "Согласно международному праву любое использование силы правоохранительными органами должно соответствовать принципам необходимости и пропорциональности".

Официальный представитель сообщила, что УВКБ в курсе сообщений о применении на границе слезоточивого газа. "Использование этих веществ вызывает серьезную озабоченность в том, что касается уважения прав людей, и по поводу их здоровья", - заключила Шабия Манту.

Конвенция о статусе беженцев принята 28 июля 1951 года на Женевской конференции полномочных представителей, созванной по решению Генеральной ассамблеи ООН. В этом документе было впервые закреплено определение понятия "беженец": это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований по "признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Согласно конвенции лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы. Документ подписали 146 государств, в том числе Польша и Германия.

16 ноября мигранты на белорусско-польской границе, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ те применили слезоточивый газ, с помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход "Брузги". Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества. Белорусский МИД заявил, что инициирует расследование применения польской стороной специальных средств против беженцев на границе с привлечением международных организаций. Госпогранкомитет республики назвал произошедшее попыткой прямой агрессии в отношении Беларуси.-0-