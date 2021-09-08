ООН планирует до конца года предоставить помощь 11 млн афганцев

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций в рамках плана гуманитарного реагирования намерена задействовать до конца года $606 млн для оказания помощи 11 млн жителей Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный ВОЗ документ.

"План представляет наиболее срочные гуманитарные приоритеты в рамках существующей программы реагирования на 2021 год, а также расширенные действия для удовлетворения новых потребностей. На реализацию плана срочно необходимо $606 млн для предоставления многосекторальной помощи 11 млн человек, - отмечается в тексте. - 413 млн уже учтены в действующем плане, 193 млн - это новые потребности".

Генсек ООН Антониу Гутерриш в Женеве 13 сентября на министерской конференции обратится к странам с призывом выделить соответствующие средства.

Предполагается оказание продовольственной помощи 10,8 млн человек, мероприятия в сфере здравоохранения охватят 3,4 млн человек.

Вместе с тем в ООН выразили обеспокоенность, что возможные новые экономические санкции по Афганистану могут усугубить ситуацию.-0-