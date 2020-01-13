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13 января 2020, 21:34

ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должно быть прозрачным и проходить с участием затронутых трагедией стран. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

"Обратили внимание на объявление Исламской Республики Иран о том, что украинский самолет непреднамеренно был сбит иранскими ВВС", - сказал он. "Крайне важно, чтобы власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование произошедшего трагического инцидента", - отметил Стефан Дюжаррик. Он также напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации расследование должно проходить при участии стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

Такое участие уже обеспечено для группы украинских экспертов. А также все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы и оказывать помощь родственникам погибших, получили иранские визы. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter написал: "Все визы получены. Команда [специалистов и дипломатов] в полном составе прибудет в Тегеран позже сегодня".

В канадскую оперативную группу, которая прибыла в Анкару для получения иранских виз, вошли 10 дипломатов и два представителя канадского Совета по безопасности на транспорте.-0-

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