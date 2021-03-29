Операция по разблокировке Суэцкого канала успешно завершилась

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, сообщает Reuters.

"Сегодня египтянам удалось положить конец кризису, связанному с застрявшим в Суэцком канале судном, несмотря на огромную техническую сложность", - заявил президент Египта.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил, что контейнеровоз успешно спустился на воду после того, как отреагировал на маневры буксировки.

"Вполне возможно, что сегодня судоходство возобновится. Мы не будем терять ни секунды", - сказал Усама Рабиа. Он также отметил, что на устранение отставания в работе канала может уйти от двух с половиной до трех дней. По его словам, по крайней мере 369 судов ожидает транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов и нефтяных танкеров.

Судоходная группа Maersk, которая является лидером контейнерных перевозок, заявила, что на ликвидацию возможных перебоев в глобальном судоходстве, вызванных блокировкой Суэцкого канала, могут уйти недели или даже месяцы.

Ранее сообщалось, что спасательные команды сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале на прошлой неделе, перекрыв все движение по важному торговому маршруту.

По данным Reuters, через Суэцкий канал проходит около 15% мирового судоходства.-0-