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24 ноября 2019, 23:35

Оползень в Италии унес участок дороги на 30-метровой высоте

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оползень в Италии снес 50 м автострады. Виадук находится у подножия холма на высоте 30 м, у затопленного прибрежного города Савона, сообщает телеканал "МИР 24".

О погибших и пострадавших спасатели не сообщают, но не исключают, что под плитами могут быть машины с людьми. Движение в обе стороны остановлено.

Эта дорога соединяет курортную Савону с деловым Турином. Сильные ливни, не прекращающиеся две недели, вызвали наводнения и оползни в Италии.

В этом же лигурийском регионе, в Генуе, в прошлом году тоже рухнул автомобильный мост. Тогда погибли 43 человека.-0-

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