Оппозиция Армении заявила о начале протестов после истечения срока ультиматума Пашиняну

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семнадцать оппозиционных партий Армении начали акции протеста, после того как в 12.00 по местному времени (11.00 по минскому времени) истек срок, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.

"Дорогие сограждане, как видите, Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17.00 вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения", - сказал в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, обращаясь к сторонникам.

Создавшие "Комитет за спасение родины" 17 оппозиционных партий устроили 5 декабря акцию протеста у правительственной дачи Никола Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабмина, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыем совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-