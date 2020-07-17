Опрос: треть людей в мире говорит о равной оплате труда мужчин и женщин в их странах

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть (34%) жителей планеты отмечает, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково, однако почти половина (45%) не согласна с этим утверждением. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования российского холдинга "Ромир" и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, сообщает ТАСС.

"В целом лишь треть респондентов (34%) во всем мире считает, что мужчины и женщины в их стране получают одинаковую заработную плату. Чаще других о равноправии в данном вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%). Жители России показали близкий к среднему по миру результат (34%)", - говорится в исследовании.

По данным опроса, в США точно такая же доля респондентов (34%) считает, что граждане получают одинаковую оплату труда вне зависимости от пола. Самая низкая доля согласных, что труд мужчин и женщин оплачивается одинаково, зафиксирована в Бразилии (19%), Германии (18%) и Республике Корея (13%).

"Проблема равноправия уже давно существует в мире, и с каждым годом многие страны прикладывают все больше усилий для ее решения во всех сферах жизни, в том числе и в трудовой. Однако мы видим, что граждане как России, так и США, ряда европейских стран не ощущают реального равноправия в вопросах оплаты труда. Стоит отметить, что в последние десятилетия экономика знаний практически размыла понятия "мужских" и "женских" профессий и у каждого в теории есть возможность заниматься практически чем угодно", - сказал президент холдинга "Ромир" доктор социологических наук Андрей Милехин.

Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Республике Корея. Всего опрошено более 7,1 тыс. респондентов, представляющих разные социально-демографические группы.-0-