Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве

14 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет выпустил предварительный доклад о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Документ опубликован на сайте ведомства.

"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", - сказано в преамбуле документа.

Согласно данным отчета, лайнер во время посадки несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП), после чего подломились стойки шасси и произошел пожар. Командир самолета, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, оценивал ситуацию как штатную, говорится в отчете. Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 м и разворачиваться.

Связь лайнера с землей была на некоторое время нарушена после того, как в самолет попала молния. Также у самолета отключился автопилот. Из отчета следует, что летчики несколько раз пытались установить связь с диспетчером на рабочей частоте и смогли восстановить ее только на аварийной. После попадания молнии около 15 секунд некорректно работали бортовые самописцы.

Комиссия МАК по расследованию катастрофы пока не видит необходимости в дополнительных рекомендациях относительно повышения безопасности полетов. Согласно отчету, в ходе дальнейшей работы технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации.

Как сообщалось, 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. В результате катастрофы погиб 41 человек.-0-