Опубликовано фото затонувшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы Аргентины опубликовали в Twitter фото подводной лодки "Сан-Хуан" (San Juan), которая затонула год назад и была найдена лишь 17 ноября 2018 года вблизи полуострова Вальдес.

На фотоснимках изображены разрушенная часть корпуса и движущий винт. "Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, которые соответствуют носовой части и корме", - говорится в сообщении ВМС Аргентины.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил с 18 ноября трехдневный национальный траур по экипажу подводной лодки "Сан-Хуан". Аргентинский лидер подчеркнул, что для страны 366 дней поиска подлодки были очень трудными. Также Маурисио Макри поблагодарил государства, которые приняли участие в поисковой операции.

Ранее американская компания Ocean Infinity сообщила, что обнаружила в зоне поиска исчезнувшей подводной лодки крупный объект длиной 60 м. Он был найден на глубине 800 м. К объекту было направлено судно Seabed Constructor с подводным телеуправляемым аппаратом. Оказалось, что найденный объект - это субмарина "Сан-Хуан". Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил на пресс-конференции, что поднять субмарину на поверхность страна самостоятельно не сможет.

Подлодка исчезла 15 ноября 2017 года во время перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Ранее представители военно-морского флота Аргентины предполагали, что на подлодке произошел взрыв или пожар, первичный осмотр судна подтвердил версию о взрыве.-0-