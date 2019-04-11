Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает ВВС .

Информацию о задержании Ассанжа подтвердили в Скотлент-Ярде. Подробности пока не сообщаются.

В Швеции в 2010 году в отношении Джулиана Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время нахождения в Стокгольме. Он был задержан в Лондоне 7 декабря 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов. Спустя несколько дней Джулиана Ассанжа отпустили на свободу под залог. С июня 2012 года подозреваемый находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил у эквадорских властей политическое убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.-0-