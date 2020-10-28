Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается до 1 декабря

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлевается до 1 декабря. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров страны, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По информации агентства, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также сообщается, что в последние дни в городе Ленкорань, Джалилабадском и Масаллинском районах выявлено множество случаев инфицирования. В связи с этим с 00.00 29 октября въезд туда и выезд прекращаются, за исключением транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей.

Кроме того, по выходным отменяется движение общественного транспорта в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Мингячевир, Шеки, Ширван, Ленкорань и Абшеронском, Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском, Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском районах.-0-