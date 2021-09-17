Отопление в Вильнюсе в предстоящем сезоне подорожает на 60%

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в Литве в предстоящем сезоне подорожает на 30%, в Вильнюсе - на 60%, сообщает аналитический портал RuBaltic со ссылкой на представителя государственного совета по регулированию в сфере энергетики Матаса Тапараускаса.
Ситуация в столице связана с тем, что коммунальные предприятия Вильнюса в отличие от других городов используют значительно больше природного газа. При расчете цены учтено значительное подорожание топлива. С 1 июля в Литве выросла стоимость электроэнергии на 8%.
Подорожание отопления в Литве происходит на фоне резкого роста цены газа в Европе. 15 сентября цена 1 тыс. куб.м на лондонской бирже ICE достигала $960.-0-