Озоновая дыра над Южным полюсом оказалась больше Антарктиды

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озоновая дыра, образовавшаяся над Южным полюсом, по своему размеру обогнала Антарктиду и, по прогнозам специалистов, продолжит увеличиваться в течение ближайших двух-трех недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу мониторинга атмосферы программы Copernicus.

Ученые отметили, что значительный рост озоновой дыры произошел в последние две недели и в настоящее время она входит в число 25% наиболее крупных дыр, обнаруженных специалистами с 1979 года. "Она очень похожа на прошлогоднюю, которая тоже не была чем-то из ряда вон выходящим до начала сентября, однако потом превратилась в одну из самых больших и долгоживущих за историю наших наблюдений", - рассказал директор службы мониторинга атмосферы программы Copernicus Венсан-Анри Пеш.

Предыдущая озоновая дыра над Антарктикой закрылась в конце декабря 2020 года. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, отметила, что в прошлом году дыра быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 млн кв.км. Кроме того, она стала самой продолжительной и одной из самых обширных и глубоких за все время мониторинга озонового слоя. Это было обусловлено сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере.

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения. В 1980-х годах было установлено, что содержание озона в атмосфере стало стремительно сокращаться из-за высокой концентрации хлорфторуглеродов, галонов и других газов, которые широко использовались в качестве хладагентов для холодильников и кондиционеров, а также как распылители в аэрозольных баллончиках и противопожарных средствах. По данным ООН, благодаря мерам, принятым в соответствии с Монреальским протоколом 1987 года к Венской конвенции об охране озонового слоя (1985) и четырьмя поправками к нему (1990, 1992, 1997 и 1999), к 2015 году выбросы озоноразрушающих веществ удалось снизить более чем на 90%.-0-