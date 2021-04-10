Память принца Филиппа почтили орудийным салютом

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орудийный салют в память о супруге королевы Великобритании герцоге Эдинбургском Филиппе, умершем 9 апреля, состоялся сегодня в Лондоне, других городах королевства, а также на военных базах и кораблях британского флота, сообщает ТАСС.

41 холостой залп в память о герцоге, по одному в минуту, был дан из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже. Такое же количество выстрелов было произведено из пушек, установленных в замках в столицах остальных административно-политических частей Соединенного Королевства, - Эдинбурге, Кардифе, Белфасте. В акции в память о принце Филиппе, который в годы Второй мировой войны служил на кораблях британских ВМС, также были задействованы орудия на военно-морских базах Девонпорт и Портсмут, королевского полка в Гибралтаре, эскадренного миноносца Diamond и фрегата Montrose, находящихся в открытом море.

На Тауэрском мосту, расположенном поблизости от того места, откуда с набережной Темзы производились залпы, собрались сотни человек.

Как говорится на официальном сайте монаршей фамилии, орудийные салюты в Великобритании производятся по значимым поводам, связанным с королевской семьей. Так, залпами из пушек времен Первой мировой войны отмечается день вступления Елизаветы II на престол (6 февраля), день коронации (2 июня), день рождения наследника престола принца Уэльского Чарльза (14 ноября), а также открытие сессий парламента. По традиции 10 июня отмечался залпами и день рождения принца Филиппа. До своего столетия он не дожил два месяца и один день.-0-