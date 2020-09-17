Пандемия коронавируса к концу 2021 года может нанести мировой экономике ущерб в размере $7 трлн

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2021 года суммарный ущерб мировой экономике из-за коронавируса предположительно составит $7 трлн. Такие данные озвучил главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Les Echos.

"Мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось, - отметила эксперт. - Нам предстоит жить с вирусом еще много месяцев". В интервью изданию Лоранс Бун подчеркнула, что "к концу 2021 года мировой ВВП потеряет $7 трлн".

В среду, 16 сентября, ОЭСР распространила доклад, в котором допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, а не 6%, как прогнозировалось ранее.

В новом отчете организации отмечается, что падение мирового производства в 2020 году оказалось меньше, чем ожидалось. Тем не менее оно остается беспрецедентным для новейшей истории.-0-