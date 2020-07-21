Пандемия коронавируса на планете: за сутки более 213 тыс. заразившихся

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 213 тыс. По опубликованным 21 июля Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сведений, количество смертей приблизилось к 608 тыс., передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 21 июля в мире были зарегистрированы 14 562 550 случаев заражения и 607 781 смертей. За сутки заразились 213 637 человек, умерли 4 083. Днем ранее было выявлено 229 780 случаев заражения и 5 111 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки на первом месте – там уже 7 702 075 заразившихся (+117 400 за сутки). За сутки умерли 2 260 человека с коронавирусной инфекцией (311 569 с начала пандемии). В Европе зарегистрировано 3 103 674 заразившихся и 207 958 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 24 401, а умерших - на 416.

Третью позицию в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 478 141, зафиксирован 35 121 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 42 000, умерли 733 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 748 248. Далее следуют Бразилия (2 098 389), Индия (1 155 191), Россия (783 328), ЮАР (373 628), Перу (353 590), Мексика (344 224), Чили (333 029), Великобритания (295 376) и Иран (276 202).-0-