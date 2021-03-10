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10 марта 2021, 13:30

Пандемия привела к резкому росту психических расстройств у школьников - австрийские ученые

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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса привела к значительному росту психических расстройств у школьников, сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

Дунайский университет Кремса и Венский медицинский университет провели совместное исследование, в котором приняли участие 3052 школьника. В результате было выявлено, что у 56% детей наблюдаются признаки депрессии. Половина школьников испытывает чувство тревоги, четверть - страдает расстройством сна. Почти у каждого шестого школьника (16%) ежедневно бывают суицидальные мысли.

"Частота симптомов депрессии и тревоги, а также нарушений сна увеличилась в пять-десять раз, и эта тенденция усиливается. Результаты вызывают беспокойство. В частности, в связи с тем, что в настоящее время так много молодых людей, у которых возникают суицидальные мысли", - сказал руководитель исследования Кристоф Пие из Дунайского университета Кремса.

Исследователи также обращают внимание, что в период пандемии значительно увеличилось время, которое школьники проводят за смартфонами. Примерно половина учеников проводит в телефоне по пять и более часов в день - это вдвое больше, чем в 2018 году. "Частота возникновения психических расстройств значительно возрастает с увеличением ежедневного использования сотового телефона", - отмечает Кристоф Пие.

Одновременно с этим наблюдается значительное снижение физической активности среди подростков. Авторы исследования считают, что необходимо срочно принимать меры, оказывать детям квалифицированную психологическую помощь и поощрять физические упражнения.

Исследование проводилось в период с 3 по 28 февраля.-0-

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