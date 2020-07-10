Пандемия ухудшила финансовое положение 29% жителей Чехии

10 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Исследование, проведенное чешским агентством Median, показало, что в период действия коронавирусных ограничений ухудшилось финансовое положение 29% жителей Чехии, сообщает Radio Prague International.

О незначительном ухудшении сообщают 25% респондентов. С серьезным падением своего экономического уровня столкнулись 4%. При этом у 12% опрошенных в период карантинных мер ситуация, наоборот, улучшилась. У 57% - экономическое положение осталось без изменений.

В мае опрос, проведенный Центром исследования общественного мнения, показал, что у 30% чешских семей в период эпидемии снизились доходы. Негативные последствия пандемии коснулись почти половины наемных работников и 75% индивидуальных предпринимателей Чехии. У 5% жителей страны не хватало денег на текущие расходы.-0-