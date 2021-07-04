Папа госпитализирован в римскую больницу для плановой операции

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для плановой операции по лечению проблемы с толстой кишкой. Такую информацию сообщает ВВС.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что дополнительная информация появится после того, как операция пройдет в университетской больнице Джемелли.

Ранее в воскресенье 84-летний Папа обратился к тысячам посетителей на площади Святого Петра. Это первый раз, когда он был госпитализирован с момента его избрания в 2013 году.

В своем заявлении Ватикан заявил, что понтифику необходимо лечение "симптоматического дивертикулярного стеноза" толстой кишки.-0-