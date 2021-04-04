Папа Римский Франциск благословил верующих в Пасху

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск отпустил грехи и благословил верующих в католическую Пасху, которая отмечается в воскресенье, по телевидению и другим каналам коммуникации. Соответствующая формула была зачитана после традиционного папского пасхального обращения "Граду и миру" ("Урби эт орби"), сообщает ТАСС.

"Папа Римский отпускает грехи и дарует свое благословение по всем имеющимся в распоряжении средствам коммуникации", - объявили в соборе Святого Петра, где находилось не более 200 человек.

Традиционно в день Пасхи тысячи верующих собираются на площади Святого Петра. Однако второй год подряд из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, все пасхальные ритуалы переведены в онлайн-формат. В отличие от 2020 года, для участия в них допущено несколько десятков верующих. В прошлом году пасхальные службы проходили в присутствии лишь нескольких человек.

"Дорогие братья и сестры, и в этом году в разных местах множество христиан отмечают Пасху в условиях ограничений, не имея возможности участвовать в литургии. Мы молимся, чтобы эти ограничения, как любое ограничение свободы вероисповедания, скорее прекратились, даруя возможность свободно молиться Господу", - сказал Франциск в своем обращении.-0-