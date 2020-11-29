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29 ноября 2020, 13:43

Папа Римский впервые возвел в сан кардинала афроамериканца

Фото AP
Фото AP

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск впервые возвел в сан кардинала афроамериканца - предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори, сообщает газета The Washington Post.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, церемония не была масштабной. Двое из 13 новых кардиналов не приехали в Ватикан. Присутствующие были в масках и держали социальную дистанцию. Грегори, как и некоторые другие новые кардиналы, перед церемонией провел 10 дней на карантине, находясь в одном из жилых домов Ватикана. Еду и полотенца оставляли у его двери.

Новый титул кардинала повышает влияние и авторитет в католической церкви. Этот сан позволяет Грегори до того, как ему исполнится 80 лет, избирать нового Папу Римского, если Франциск умрет или отречется от престола.

"От людей, которые поздравили меня и пожелали удачи, друзей и коллег, я слышал "пора", - сказал Грегори, говоря о том, что афроамериканец стал кардиналом. "Но это также важное признание того, что афроамериканцы являются важным компонентом более крупной, универсальной церкви".-0-

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