Парламент Черногории утвердил новое правительство страны

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скупщина (81-местный парламент) Черногории утвердил состав 42-го кабинета министров во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем. Трансляцию парламентского заседания вела в пятницу пресс-служба парламента, сообщает ТАСС.

В поддержку нового правительства проголосовал 41 депутат из 81, против высказались 28, воздержался один парламентарий. После этого Здравко Кривокапич принес присягу, таким образом, новый кабинет министров официально начал работу.

"Я приложу усилия быть премьером, который мало говорит, а много работает, который будет лишь одним из вас, будет присутствовать в народе, слышать и понимать его нужды. Я хочу выполнить ожидания всех, кто голосовал за перемены, но также успокоить опасения тех, кто перемен боится. Мы можем победить только все вместе, общими силами", - заявил в обращении к парламенту премьер-министр Черногории.-0-