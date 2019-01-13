Парламент Египта одобрил продление чрезвычайного положения в стране

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей (парламент) Египта утвердила 13 января указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия чрезвычайного положения в стране, сообщает электронная газета Египта Al Youm As Sabi.

Решение главы государства депутаты приняли большинством в две трети голосов. Указ начинает действовать с 01:00 по местному времени (02:00 белорусского) 15 января. Вооруженным силам и МВД директивой президента предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения источников его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Чрезвычайное положение было введено в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где смертники подорвали взрывчатку во время праздничных служб. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 ранили. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

После этого президент в обращении к нации объявил о решении ввести на три месяца ввести чрезвычайное положение с возможностью продления. Чрезвычайное положение каждые три месяца продлевалось.-0-