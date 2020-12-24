Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Грузии единогласно утвердил обновленный состав правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.

"85 за и ни одного против. Парламент Грузии выразил доверие составу правительства", - сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования. Свои должности сохранили все министры, кроме главы Минюста.

Правительство Грузии 11 декабря ушло в отставку ввиду того, что начал работу парламент нового созыва. До формирования нового кабмина все министры во главе с премьером Георгием Гахарией имели статус исполняющих обязанности.-0-