Парламент Кыргызстана одобрил решение президента о введении режима ЧП в Бишкеке

13 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Депутаты парламента Кыргызстана на внеочередном заседании утвердили указ президента о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке.

Внеочередное заседание проходит в государственной резиденции Ала-Арча. На заседании присутствуют 62 депутата. За утверждение указа президента о введении ЧП депутаты проголосовали единогласно.

Как сообщалось, 12 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения с 20.00 по местному времени 12 октября до 07.00 19 октября 2020 года. Также в Бишкеке действует комендантский час с 22.00 до 05.00.

Решение о повторном введении режима ЧП обусловлено тем, что парламент Кыргызстана в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории Бишкека.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными.-0-