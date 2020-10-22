Парламент Кыргызстана принял законопроект о переносе парламентских выборов

22 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) 22 октября приняли законопроект о приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша".

Согласно законопроекту, сначала в Кыргызстане будет проведена конституционная реформа, а затем - парламентские выборы. Ожидается, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут весной 2021 года. Шестой созыв Жогорку Кенеша доработает до июня 2021 года, сообщает кыргызское информационное агентство 24.kg.

За проект сразу в трех чтениях проголосовали 83 из 120 депутатов.

Ранее сообщалось, что 21 октября ЦИК Кыргызстана назначил дату повторных парламентских выборов на 20 декабря.

Прошедшие 4 октября в Кыргызстане парламентские выборы были признаны несостоявшимися из-за нарушений процесса голосования. В связи с этим в Бишкеке 5-6 октября прошли массовые беспорядки, пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб.-0-