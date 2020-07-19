Парламентские выборы проходят в Сирии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии проходят третьи с начала войны выборы в Народный совет страны - однопалатный парламент, сообщается на сайте Euronews .

Более 7 тыс. участков для голосования работают в городах и населенных пунктах с семи часов утра по местному времени. Борьбу за 250 депутатских мандатов ведут 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин.

Голосование завершится в семь вечера, но по решению избиркома может быть продлено на пять часов на всех или отдельных участках.

Изначально парламентские выборы были назначены на апрель. Затем президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе парламентских выборов с 13 апреля на 20 мая для противодействия распространению коронавируса в стране. Затем срок сместился на 19 июля. На избирательных участках соблюдаются санитарно-профилактические нормы и социальная дистанция.

Сейчас большинство мест в парламенте принадлежит Национальному прогрессивному фронту, который возглавляет партия Башара Асада "Баас". Как ожидается, состав законодательного органа страны обновится более чем наполовину.-0-