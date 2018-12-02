Парламентские выборы в Эстонии назначены на 3 марта будущего года

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала 1 декабря указ о проведении парламентских выборов 3 марта 2019 года, сообщает агентство BNS. В ближайшие дни избирательная комиссия Эстонии распределит между избирательными округами мандаты, потом начнется процедура регистрации кандидатов. Она завершится 17 января.

Период активной предвыборной агитации начнется 23 января. В этот период будет запрещена наружная политическая реклама.

Желающие проголосовать за границей должны подать заявки в соответствующие дипломатические представительства Эстонии до 2 февраля. Голосование за рубежом будет организовано в течение двух дней в период с 16 по 21 февраля.

Предварительное голосование на выборах начнется 21 февраля и завершится 27 февраля. В тот же период будет организовано электронное голосование.-0-