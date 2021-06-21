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21 июня 2021, 09:51

Партия "Гражданский договор" получит конституционное большинство и сформирует правительство Армении - Пашинян

Никол Пашинян. Фото ТАСС
Никол Пашинян. Фото ТАСС

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что возглавляемая им партия "Гражданский договор" получит во вновь избранном парламенте конституционное большинство и сформирует правительство, сообщает "Арменпресс".

"Партия "Гражданский договор" в парламенте будет иметь конституционное большинство (по крайней мере 71 мандат из 105) и во главе со мной сформирует правительство", - написал Никол Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

По данным ТАСС, глава ЦИК Армении Тигран Мукучян подтвердил, что партия Никола Пашиняна, по предварительным данным, набрала на выборах достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства. "Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", - сообщил Мукучян.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила предварительную информацию по итогам голосования на 2008 избирательных участках. Лидирует партия "Гражданский договор" с 53,92% голосов. Блок "Армения" получил 21,04% голосов, блок "Честь имею" - 5,23% голосов. Партия "Процветающая Армения" получила 3,96% голосов, партия "Республика" - 3,04%. Явка на выборах составила 49,4%. Порог прохождения для партий - 5%, для блоков - 7%.

Внеочередные выборы в парламент прошли в Армении 20 июня. В них участвовали 25 партий и блоков.-0-

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