Партия "Продолжаем перемены" лидирует на парламентских выборах в Болгарии

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое политическое объединение "Продолжаем перемены" лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на основании обработки 10,89% протоколов к 5.00 по московскому времени.

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за "Продолжаем перемены" проголосовали 24,86% избирателей. На второй позиции "Движение за права и свободы" - 20,84%, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил набирает 18,45% голосов. В новый состав парламента 47-го созыва проходит партия "Есть такой народ", за которую проголосовали 10,26% граждан. Болгарская социалистическая партия занимает пятую позицию с 7,69% голосов. Объединение "Демократическая Болгария" - 5,95%. Партия "Возрождение" - 5,6%.

Остальные политические объединения на данный момент 4%-ный избирательный барьер не преодолевают. Подсчет голосов продолжается.

На выборах президента республики лидирует Румен Радев, действующий глава государства, претендующий на второй мандат, - 45,58%. На второй позиции кандидат "Движения за права и свободы" Мустафа Карадай - 20%, а на третьем месте независимый кандидат Анастас Герджиков - 19,16%.

Досрочные парламентские выборы и первый тур президентских выборов состоялись в Болгарии 14 ноября и прошли без серьезных нарушений. Голосование проходило с использованием специализированных машин, которые показали высокую эффективность. За 240 мест в 47-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 20 партий и семи коалиций, а за пост президента 23 кандидата.-0-