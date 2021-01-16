Партию Меркель возглавит Армин Лашет

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение было принято на съезде Христианско-демократического союза (ХДС). Соперниками Армина Лашета в борьбе за пост председателя партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, являлись вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.

Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии. Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.

Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.-0-