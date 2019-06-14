Партнерство в Евразии должно строиться без политического и экономического эгоизма - Путин

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 июня 2019, Пт
+31°C
Малооблачно EUR 2.3391
USD 2.0704
RUB 3.2046
Главное
Александр Лукашенко во время саммита Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам
Президент
Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран - посол
Политика
Минтруда назвало пути сближения спроса и предложения на рынке труда
Общество
Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси
Общество
Жара до +33°С ожидается по югу Беларуси 15 июня
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Более 200 студенческих отрядов сформируют в Могилевской области
13:26 Регионы
В Японии светофоры научат передавать сигналы 5G
13:25 Технологии
Для любителей путешествий организуют кругосветку по мотивам романа Жюля Верна
13:22 Калейдоскоп
Караник: безвозмездное донорство - один из элементов социального партнерства граждан и государства
13:21 Общество
Житель Каменецкого района перевозил в тайнике почти 2 тыс. банок жевательного табака
13:18 Происшествия
Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал
13:14 Экономика
Витебчанка подделала документ о регистрации ребенка, чтобы продать квартиру
13:12 Происшествия
Трехлетний воспитанник детсада в Лунинецком районе выпал из окна второго этажа
13:11 Происшествия
Беларусь и Армения определили общность подходов к сотрудничеству в интеграционных структурах
13:06 Политика
В Гродненской области медалью в честь 75-летия освобождения Беларуси наградят 430 ветеранов
12:50 Регионы
Жительницу Барановичей приговорили к 9 годам колонии за убийство новорожденного
12:49 Происшествия
Страны ШОС договорились наращивать усилия для обеспечения безопасности и устойчивого развития региона
12:43 Политика
Главы стран ШОС по итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию и подписали ряд документов
12:43 В мире
Правительство Беларуси определило порядок оценки рисков воздействий генно-инженерных организмов
12:41 Общество
Беларусь и Республика Корея наращивают взаимодействие в IT-сфере и цифровой экономике
12:33 Политика
Международный день йоги отметят 22 июня в минском парке им.Горького
12:25 Регионы
На восстановление собора Парижской Богоматери внесены лишь 9% пожертвований из обещанных
12:19 В мире
Одежду и обувь на Br66,5 тыс. пытались незаконно реализовать в Минске и Новогрудке
12:18 Происшествия
К Европейским играм в Минске спортсмены готовятся как к континентальной олимпиаде - Давыдова
12:16 Спорт
Не только IT-специалисты: эксперт назвал профессии будущего в Беларуси
12:10 Общество
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Партнерство в Евразии должно строиться без политического и экономического эгоизма - Путин

В мире 14.06.2019 | 11:01
Владимир Путин. Фото Кабар
Владимир Путин. Фото Кабар

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил о необходимости построения на евразийском пространстве взаимовыгодного партнерства без политического и экономического эгоизма, сообщает ТАСС.

"Весьма перспективным полагаем сопряжение ЕАЭС с реализацией китайской программы "Пояс и путь", в целом формирование в дальнейшем большого евразийского партнерства и построения в его рамках пространства открытого, равноправного и созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга", - сказал российский лидер.

Он заверил, что Россия со своей стороны будет и далее взаимодействовать с коллегами по ШОС в контексте идущих в Евразии интеграционных процессов, в плане гармонизации национальных стратегий развития и региональных многосторонних экономических проектов. Владимир Путин пообещал в ходе российского председательства особое внимание уделять вопросам углубления культурно-гуманитарных связей. "В частности, сосредоточимся на реализации достигнутых соглашений о сотрудничестве в области СМИ, а также физической культуры, спорта, туризма", - сказал он.

Российский лидер поздравил Кыргызстан с успешным председательством в ШОС. "Российское председательство обеспечит преемственность в работе организации, - заверил он. - Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 22-23 июля 2020 года в России".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Кыргызстан, Путин, саммиты, ШОС
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ до 23 июня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3391 BYN 2.325 BYN 2.332 BYN
USD
2.0704 BYN 2.063 BYN 2.067 BYN
RUB
3.2046 BYN 3.2 BYN 3.209 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке
Все видео

Фотоновости

Благотворительная акция по продвижению безвозмездного донорства крови прошла в Минске
Все фото

Инфографика

Правила безопасного поведения на водоемах Не рекомендуется: купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи; входить в воду разгоряченным; отплывать далеко от берега
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Александра Лукашенко с Нарендрой Моди Лукашенко на полях саммита ШОС провел ряд двусторонних встреч
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Арнольда Помазана с юбилеем
Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам
Политика
Сергей Рачков. Фото из архива Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран - посол
Беларусь и Армения определили общность подходов к сотрудничеству в интеграционных структурах
Страны ШОС договорились наращивать усилия для обеспечения безопасности и устойчивого развития региона
Экономика
Фото из архива МАРТ: бизнес-сообщество поддерживает допмеры по противодействию монополизации в торговле продовольствием
Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал
Широкая денежная масса в Беларуси за май увеличилась на 2,2%
Происшествия
Фото Олега Климовича В центре Витебска нашли гранату времен войны
Житель Каменецкого района перевозил в тайнике почти 2 тыс. банок жевательного табака
Витебчанка подделала документ о регистрации ребенка, чтобы продать квартиру
Общество
Минск станет первым городом, где будет показана уникальная коллекция олимпийских артефактов - Потанин
Караник: безвозмездное донорство - один из элементов социального партнерства граждан и государства
Правительство Беларуси определило порядок оценки рисков воздействий генно-инженерных организмов
Регионы
Фото из архива На одного безработного специалиста и служащего в Минске приходится более 20 вакансий
Более 200 студенческих отрядов сформируют в Могилевской области
В Гродненской области медалью в честь 75-летия освобождения Беларуси наградят 430 ветеранов
Спорт
Светлана Хоркина Светлана Хоркина: у Беларуси есть все, чтобы провести II Европейские игры на самом высоком уровне
К Европейским играм в Минске спортсмены готовятся как к континентальной олимпиаде - Давыдова
Немов: II Европейские игры в Минске - знаковое событие в мире спорта
Технологии
Фото The Drive "Самолет-пулю" испытывают в США
В Японии светофоры научат передавать сигналы 5G
Лазер для уничтожения раковых клеток в крови создали в США
Культура
Фото из архива Национальная библиотека Беларуси презентовала в Швейцарии факсимиле книг XVI-XVII веков
Обряд "Вождение куста" для плодородия и благополучия проведут в Чечерском районе
Народному артисту Беларуси Арнольду Помазану исполняется 80 лет
Калейдоскоп
Scott Portelli. Фото Natiomal Geographic ФОТОФАКТ: Лучшие работы конкурса National Geographic Travel Photographer 2019
Для любителей путешествий организуют кругосветку по мотивам романа Жюля Верна
Умерла актриса Эдит Гонсалес из сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут"
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Газета 7 дней
Преодоление
Невосхождение на Килиманджаро
Два принципа надежды
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия