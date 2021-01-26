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26 января 2021, 15:58

ПАСЕ призвала Польшу восстановить независимость судебной власти

Фото Reuters
Фото Reuters

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли сегодня резолюцию с призывом к обеспечению независимости судебных систем в Польше и Молдове, сообщает ТАСС.

Особенно резкой критики удостоилась именно польская судебная реформа. "Ассамблея осуждает кампанию запугивания, проводимую политическими властями против некоторых критически настроенных судей и против системы правосудия в целом, а также отсутствие мер защиты для судей, подпадающих под эту кампанию. Такое поведение недостойно демократии и правового государства", - подчеркивается в принятой парламентариями резолюции.

ПАСЕ с обеспокоенностью отмечает, что в Польше многие судьи в последние месяцы подвергались различным формам преследований. В частности, речь идет о запугивании, понижении в должности, дисциплинарном производстве в отношении судей, которые делали публичные заявления о независимости судебной системы, критиковали текущие реформы, принимали участие в деятельности по привлечению внимания общественности к вопросам, касающимся верховенства закона, или подавали предварительные вопросы на рассмотрение Суда ЕС. На этом фоне депутаты делают вывод, что конституционный кризис в Польше до сих пор не урегулирован, Конституционный суд находится под жестким контролем исполнительной власти, а Национальный судебный совет не является автономным органом, независимым от исполнительной и законодательной власти.

Ассамблея призывает польские власти отказаться от исполнения положений закона от 20 декабря 2019 года, привести судебную систему в соответствие со стандартами Совета Европы, вернуть дореформенную систему избрания членов Национального судебного совета или же провести новую реформу, которая позволит добиться их независимости от политиков. Требования резолюции касаются также пересмотра системы выбора председателя Верховного суда и возвращения прежних полномочий по назначению, повышению и увольнению судей судебным собраниям.

В отношении Молдовы депутаты ассамблеи высказывают обеспокоенность сближением "части судебных и политических властей", что, по их мнению, ставит под сомнение эффективность борьбы со злоупотреблениями во власти. В этой связи Молдову призывают продолжать судебную реформу, приняв новую стратегию, которая учитывала бы мнение экспертов Совета Европы. Также в резолюции говорится о необходимости серьезно нарастить усилия по борьбе с коррупцией среди судей и прокуроров и принять рекомендации ГРЕКО - международной организации, созданной Советом Европы для помощи в борьбе с коррупцией.

Ранее в Польше по инициативе партии "Закон и справедливость" был принят законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста и критику со стороны Еврокомиссии. Суть реформы, в частности, заключается во введении дисциплинарной ответственности судей за действия, которые могут существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое "ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах".

Анализ реформы представил Верховный суд Польши, который пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению Верховного суда, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и Конституции республики.-0-

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