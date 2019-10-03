Пассажирский автобус упал в реку в Индии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Мадхья-Прадеш пассажирский автобус упал в реку. Погибли шесть человек, в том числе две женщины и ребенок, сообщает индийское издание DBPOST .

Инцидент произошел в ночь на 3 октября примерно в 40 км от столицы штата Бхопала. Согласно данным местной полиции, автобус с 45 пассажирами направлялся из Индора в Чхатарпур. По не выясненным пока причинам водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с трассы и рухнул в реку Ричхан. Уточняется, что 18 человек получили ранения, 11 из них госпитализированы. Три пассажира числятся пропавшими без вести.

На месте работают полицейские и спасатели. Им пока не удалось поднять автобус из воды. Ведется расследование инцидента.-0-