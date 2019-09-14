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14 сентября 2019, 12:02

Пассажирское судно село на мель в Югре: есть пострадавшие

Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По информации разных источников, в результате ЧП пострадали от пяти до восеми человек. Подробности инцидента уточняются.

Всего на борту находились 66 человек, включая шесть членов экипажа. Судно принадлежит компании "Северречфлот". Оно следовало из населенного пункта Березово в Ханты-Мансийск. В 4,5 км от населенного пункта Перегребное оно село на мель.

Сейчас на место ЧП следуют три судна компании "Северречфлот", на одном из них находятся медики. За пассажирами вышел теплоход. Процесс перевозки, по информации специалистов, займет 1,5-2 часа.-0-

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