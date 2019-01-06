Патриарх Варфоломей передал украинской церкви Томос об автокефалии

6 января, Стамбул /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) Митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию.
Церемония состоялась в патриаршем храме Святого Георгия в Константинополе. Сегодня православные западного обряда отмечают праздник Богоявления (Крещения), поэтому после вручения Томоса и божественной литургии состоится церемония освящения воды в заливе Золотой Рог.
Как сообщалось, Томос об автокефалии ПЦУ был подписан 5 января. Он был каллиграфически оформлен на пергаменте в Ксенофонтьевском монастыре на Афоне. После церемонии Томос перевезут в Киев. Его продемонстрируют уже на рождественской литургии в Софийском соборе, а после 7 января оригинал Томоса будет выставлен для всеобщего обозрения в храме Малой Софии.-0-
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