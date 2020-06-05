Пекин понизил уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пекина с полуночи субботы понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего (из четырех). Об этом заявила заместитель руководителя канцелярии правительства Пекина Чэнь Бэй, сообщает ТАСС.

С 6 июня ношение масок будет необязательным при занятии спортом. Некоторые мероприятия, в частности конференции, выставки, спортивные соревнования, мероприятия развлекательного характера, могут проводиться при соблюдении строгих мер профилактики и контроля. При входе в жилые микрорайоны больше не нужно измерять температуру, однако требуется предъявлять электронный "код здоровья" и проходить процедуру регистрации.

Кроме того, власти столицы КНР сняли ограничения на въезд жителей, проживающих в Ухане и в центральной провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса. Граждане этого региона могут приезжать в столицу без обязательного двухнедельного карантина с проживанием в специальных гостиницах. Они также имеют право не проходить повторный тест на нуклеиновые кислоты при наличии полученного у них дома отрицательного теста на коронавирус.

Впрочем, по словам Чэнь Бэй, "опасность по-прежнему сохраняется, эпидемия продолжает распространяться в мире, а Пекин по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами и давлением". "Мы должны действовать сообща, пока производство и жизнь населения не вернется в нормальное русло", - отметила она.-0-