Пентагон проинформировал Трампа об освобождении Сирии от боевиков ИГ

22 марта, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

"Сара Сандерс только что вышла к журналистам на борту президентского самолета и продемонстрировала карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%", - сообщили корреспонденты пресс-пула. "И.о. министра обороны Шанахан находится на борту самолета и провел для президента брифинг на эту тему", - приводит пресс-пул слова Сандерс.

Телекомпания Fox News 21 марта в репортаже из населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии сообщила о том, что последний опорный пункт ИГ в этом населенном пункте захвачен, хотя отдельные очаги сопротивления еще остались. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, операция по зачистке последних очагов сопротивления ИГ на тот момент продолжалась.

В Сирии до настоящего времени находились 2,2-2,5 тыс. американских военнослужащих. Трамп объявил 19 декабря о решении отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.

Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в СМИ, фактически уговорили Трампа пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил. Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой).-0-