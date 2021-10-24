Период грудного вскармливания исключили из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V" от новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату от 15 октября, сообщает ТАСС.

Информацию агентству также подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

"Клинические исследования по применению препарата "Гам-КОВИД-Вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в обновленной инструкции.-0-