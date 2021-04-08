Первая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению

8 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Армению самолетом из Москвы, он прибыл в Ереван в ночь на 8 апреля.

В аэропорту присутствовали советник посольства России в Армении Павел Курочкин, генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Артавазд Ванян, представитель представительства Россотрудничества в Ереване Андраник Арзуманян.

"Хочу отметить, что это продолжение масштабной помощи, оказываемой Армении в борьбе с коронавирусом. Это самый яркий пример тесного сотрудничества и братских отношений между нашими народами", - сказал Павел Курочкин.

Вакцинацию "Спутником V" начнут проводить среди медработников медицинских центров Армении.

О планируемой поставке вакцины 8 апреля в Армению сообщил премьер-министр Пашинян после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Москве 7 апреля.-0-