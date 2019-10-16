Первая водородная автозаправка откроется в Чехии в 2020 году

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2020 года в Чехии откроется первая водородная заправочная станция, доступная каждому, сообщает "Радио Прага" .

Проект реализует компания Unipetrol, владеющая сетью АЗС Benzina. Далее по пилотному проекту в 2020 году планируется открыть еще две заправочные станции с альтернативным топливом. В строительстве водородной АЗС в Ржеже примет участие Институт ядерных исследований, штаб-квартира которого находится в этом городе.

Согласно планам Министерства промышленности, в 2023 году в Чехии должно быть уже восемь таких автозаправочных станций. Данная мера позволит продвинуться в решении экологической проблемы загрязнения атмосферы выхлопными газами. Предполагается, что к 2030 году по чешским дорогам будет ездить от 60 до 90 тыс. автомобилей на водородном топливе.-0-