Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрированы в Республике Корея

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые случаи заражения мутировавшим вариантом коронавируса зарегистрированы в Республике Корея у трех граждан страны, прибывших на прошлой неделе из Великобритании. Об этом сообщило в понедельник в Сеуле Национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве страны, передает ТАСС.

Заразившиеся - члены одной семьи, все чувствуют себя удовлетворительно.

Агентство также сообщило, что органы здравоохранения обследуют еще одну семью из четырех человек, недавно прибывшую из Великобритании. Один из ее членов, пожилой мужчина, умер в минувшую субботу. Результаты посмертного анализа показали наличие у него коронавируса, однако его штамм пока не установлен.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.-0-