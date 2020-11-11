Первый случай коронавируса зафиксирован в Вануату

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Вануату выявили первый случай заражения коронавирусом на территории этого островного тихоокеанского государства, где проживают около 300 тыс. человек. Об этом сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

Инфекция была обнаружена у репатриированного из США 23-летнего жителя Вануату во время его нахождения на карантине. Органы здравоохранения заявили, что у 23-летнего мужчины не было симптомов, когда он вернулся домой 4 ноября. Пациента разместили в изоляторе центральной больницы столичного города Порт-Вила, сейчас началось отслеживание его контактов.

"Я хочу заверить наш народ, что правительство будет применять строгие протоколы и меры по COVID-19, чтобы не допустить распространения этого заболевания и чтобы наша страна оставалась в безопасности, - заявил премьер-министр Вануату Боб Лафман. - Ситуация находится под контролем правительства".

Как сообщает BBC, тихоокеанские островные государства - Маршалловы острова, Кирибати, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Тувалу и Вануату - полностью изолировались от внешнего мира еще в марте. По последним данным, во всех этих странах, за исключением Маршалловых островов и Вануату, коронавирус еще ни разу не регистрировали. Также не сообщается об инфицированных COVID-19 в КНДР и Туркменистане.-0-