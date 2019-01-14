Первый в мире пластиковый парусник совершит плавание из Кении в Танзанию

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в мире парусник, целиком изготовленный из переработанного пластика, в январе отправится в плавание из кенийского города Ламу к острову Занзибар в Танзании. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

На создание парусника длиной 9 м было затрачено 10 т пластика, в том числе - тысячи выброшенных шлепанцев. По этой причине судно получило название "Флип-флопи" - от английского flip flops, что в переводе означает "шлепанцы".

В течение рейса "Флип-флопи" совершит несколько остановок, во время которых экипаж расскажет местным жителям о вреде загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

Проект реализуют активисты из Кении при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Цель акции - привлечь внимание к проблеме загрязнения морей и океанов, а также показать, что пластиковые отходы можно перерабатывать и использовать повторно.

По данным ООН, за прошедшие годы в мире произвели около 9 млрд т пластиковых изделий, при этом лишь 9% из них были отправлены на переработку. Пластик, выбрасываемый в моря и океаны, наносит огромный вред водным экосистемам, рыбной промышленности и экономическому развитию в целом. Многие страны уже ввели законодательные ограничения на использование пластиковых пакетов и других одноразовых изделий из пластика.-0-