Песков: говорить о завершении пандемии в России преждевременно

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпоха ношения масок на фоне распространения коронавируса в России не закончилась, сообщает ТАСС.

"Эпоха масок не закончилась. Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России спокойнее, чем в соседних странах, но говорить об окончании пандемии было бы неверно. "Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение (зафиксировано. - Прим. ТАСС) в соседних государствах - в европейских государствах, в Турции", - напомнил представитель Кремля.

Он заметил: по регионам России сложилась разная ситуация с распространением коронавируса. "Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей. Но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно", - подчеркнул Дмитрий Песков.-0-