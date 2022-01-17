Песков: санкции США против руководства России могут привести к прекращению отношений между странами

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые в США новые санкции против России, в том числе в отношении руководства РФ, могут потенциально привести к прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN, сообщает ТАСС.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Принятие законопроекта требует утверждения обеими палатами Конгресса полного состава, после чего он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает его.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что санкций Москва не боится. "До определенной степени мы пытаемся извлечь из этого выгоду для развития нашей собственной экономики, внутреннего производства, компенсировать дефицит некоторых важных частей и элементов. Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций", - продолжил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Вашингтон - большой фанат введения санкций против разных стран. "Но где санкции оказались действительно эффективными, чтобы заставить страну пойти на определенные шаги? Такого никогда не было", - отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что НАТО является орудием конфронтации, а не мира и стабильности, альянс приближается к российским границам. "НАТО - это не голубь мира и стабильности. НАТО - это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам", - сказал Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия наблюдала "постепенное вторжение НАТО на украинскую территорию со своей инфраструктурой, инструкторами, оборонительными и наступательными вооружениями".

По его словам, отношения РФ с НАТО подошли к красной линии из-за военной поддержки альянсом Украины. "Мы видели большой объем информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, о снабжении оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. И это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть", - сказал Дмитрий Песков.

"Это была главная причина, по которой президент Путин сказал: "Ребята, это для нас настоящая угроза. И это настоящая угроза для архитектуры европейской безопасности. Давайте найдем выход, давайте предоставим нам гарантии, давайте подумаем о возвращении военной инфраструктуры НАТО к границам 1997 года, давайте избавимся от идеи членства Украины в НАТО, давайте оставим идею размещения наступательного оружия на территории Украины рядом с нашими границами", - отметил Дмитрий Песков.

"Все это началось с началом 90-х, когда произошло объединение Германии и когда на тот момент Советский Союз и бывший тогда советским лидером Горбачев согласились с этим. Было обещание с американской стороны, которое, к сожалению, не было зафиксировано в юридически обязывающем документе. Однако была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток. К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам Российской Федерации", - сказал Песков.

"Соединенные Штаты начали развертывать различные системы вооружений, различные пусковые системы и так далее все ближе и ближе к нашим границам с каждым годом. Все это привело к ситуации, когда мы стали чувствовать угрозу от этого, и наша национальная безопасность оказалась под угрозой", - добавил пресс-секретарь.

Российская сторона пока не знает, каким будет исход переговоров с США и НАТО по европейской безопасности, заявил Дмитрий Песков. "Мы не знаем, каким будет исход. Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - отметил он.-0-