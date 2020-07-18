Пираты захватили 15 заложников в Гвинейском заливе

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты в Гвинейском заливе у берегов Нигерии напали на танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно, граждан РФ и Украины. Об этом сообщил 17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Нападение на судно, шедшее под флагом Либерии, произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. По данным портала, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Судно, способное перевозить и нефть, и химические жидкости, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете из-за угроз пиратов. В первом квартале там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является то, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.-0-